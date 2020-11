Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa organiza fórum sobre a economia marinha

A Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa está a organizar a segunda edição da conferência “Belgian-Portuguese Routes for the Blue Economy” (Rotas belgo-portuguesas para a economia azul).

Este certame, exclusivamente direcionado à “economia azul” – termo ligado à exploração e preservação do meio marinho” -, vai realizar-se entre as 11h00 e as 13h00 do próximo dia 17 de novembro (hora local), em formato exclusivamente digital, devido ao novo coronavírus.

De acordo com a agenda publicada, a abertura ficará a cargo do presidente da própria Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, Rui Faria da Cunha. De seguida, tomará a palavra Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar com a função de “key-note speaker”.

Posteriormente, o evento será dividido em dois painéis. O primeiro, dedicado às empresas e negócios, terá como convidados Henrique Ramos (SeaExpert); Bert Groenendaal (AtSeaNova); Pedro Lima (Alga4Us) e ainda Emile Lemey (Jan De Nul).

Do segundo painel, onde se discutirá a estratégia europeia, farão parte os membros do Parlamento Europeu Cláudia Monteiro de Aguiar e Manuel Pizarro, e Humberto Delgado Rosa (diretor do Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente (DGA) da Comissão Europeia).

Os minutos finais deste painel serão dedicados a perguntas e respostas previamente selecionadas pelo moderador.

Já o encerramento ficará à responsabilidade do embaixador de Portugal em Bruxelas, Rui Manuppella Tereno, e de Paula Abreu Marques (representante da Comissão Europeia e moderadora do evento).

Inscreva-se, de forma gratuita, através desta ligação.