Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa explica as obrigações do empregador

A Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP) organiza, no próximo dia 29 de novembro, em Bruxelas, um seminário sobre as obrigações legais do empregador, dirigido aos empresários portugueses ativos na Bélgica.

O evento tem como principal objetivo, nas palavras de Rui Faria da Cunha, presidente da CCBP “dar a conhecer aos empresários de origem portuguesa radicados na Bélgica as suas principais obrigações legais e a importância do seu cumprimento para atingirem o sucesso nos negócios”. “Para nenhum empresário – acrescenta Rui Faria da Cunha – é fácil encontrar o seu caminho através dos inúmeros requisitos legais e regulamentares existentes, sendo, portanto, difícil manter-se atualizado e em cumprimento”.

Para ajudar os empresários a navegar com sucesso o por vezes tormentoso mundo dos negócios, o Group S, anfitrião do evento e membro da CCBP, irá apresentar as principais obrigações a que estão sujeitos as empresas na Bélgica e responder a todas as dúvidas que forem suscitadas pelos participantes.

E o que fazer e quem consultar quando surgem dificuldades financeiras? Ou, mais importante, como evitar essas dificuldades? Juízes da Câmara das Empresas em Dificuldades do Tribunal francófono da Empresa de Bruxelas estarão presentes para explicar aos empresários o que fazer para evitar problemas e como enfrentá-los em caso de necessidade.

A inscrição podes ser feita aqui.

Clique aqui para o programa completo do evento.

Fundada em 1938 por 5 empresários belgas e portugueses, a Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de promover o desenvolvimento das relações comerciais e de amizade entre Portugal e a Bélgica. Membro da Rede de Câmaras de Comércio Portuguesas e localizada em Bruxelas, a CCBP tem também como objetivo promover Portugal no seio de organizações internacionais sediadas em Bruxelas, em particular as instituições da União Europeia.

#portugalpositivo