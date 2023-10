Câmara de Braga prepara-se para vender a “pedreira”

O Estádio do Braga, construído em 2002 e 2003 com o objetivo de ser um dos anfitriões do Euro 2004, foi colocado à venda pela Câmara Municipal da cidade. O recinto, conhecido como “pedreira”, custou cerca de 200 milhões de euros.

O Sporting de Braga, liderado por António Salvador, paga apenas 500 euros de renda, sendo que o recinto é utilizado com irregularidade. Sem possibilidades de ser um dos estádios do Mundial 2030 – precisam de uma capacidade mínima de 40 mil espetadores -, a autarquia considera que é uma infraestrutura demasiado dispendiosa e procura parceiros.

Recentemente, Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, admitiu o cenário de venda. “Não há um valor fechado, mas o município tem tido alguns contactos com a administração do Braga, inclusivamente com o novo acionista. O diálogo abriu-se, portanto, agora, vamos acautelar essa possibilidade fazendo formalmente uma avaliação daquilo que poderá ser o valor pelo qual o estádio poderá ser alienado. Só faz sentido o estádio ser utilizado pelo Braga. Não pretendo exigir os 200 milhões de euros que foram investidos neste equipamento, mas, obviamente, um valor que permita ressarcir a Câmara Municipal e, por exemplo, viabilizar outros projetos, incluindo a própria reabilitação do Estádio 1º de Maio, que também, por força destes anos de abandono, acabou por sofrer uma degradação muito acelerada”, afirmou.