Câmara Belgo-Portuguesa também celebrou Dia da Língua Portuguesa

Realizou-se no passado dia 5 de maio, em Bruxelas, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o seminário “Turismo em língua portuguesa – o turismo como veículo de promoção da língua e cultura lusófonas”.

Coorganizado pela Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP) e pela Embaixada de Angola na Bélgica, na qualidade de presidente pro tempore da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o seminário contou com a participação de 12 palestrantes, em representação de 6 países (Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste).

Este evento teve como principal objetivo, nas palavras de Rui Faria da Cunha, presidente da CCBP, “estabelecer e dinamizar uma rede de agentes comerciais e culturais da lusofonia em Bruxelas e na Região e divulgar e reforçar a importância da língua portuguesa no panorama internacional”. Simultaneamente, acrescentou, “o evento pretendeu abordar, como em anos anteriores, exemplos concretos do papel que a língua portuguesa pode ter como catalisador de negócios. Este ano, foi abordado o tema do turismo em língua portuguesa”.

Os palestrantes começaram as suas intervenções por se apresentarem e a instituição que representavam, seguindo-se a apresentação do setor do turismo do país, com referência à sua importância como veículo de promoção da língua e cultura lusófonas.

Entre outras iniciativas, foram sugeridas pelos palestrantes e participantes no seminário a criação duma plataforma digital que reúna toda a informação útil para os turistas que pretendam viajar nos países da CPLP e a criação de pacotes turísticos que abranjam todos ou alguns dos países da comunidades.

O evento contou com o apoio da Organização dos Países ACP e o patrocínio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

Sobre a Câmara de Comércio Belga Portuguesa (CCBP): fundada em 18 de junho de 1938, em Bruxelas, por 5 empresários belgas e portugueses, a CCBP é uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo é promover o desenvolvimento das relações comerciais e de amizade entre Portugal e a Bélgica. Membro da Rede de Câmaras de Comércio Portuguesas e localizada, a CCBP tem igualmente como objetivo promover Portugal no seio de organizações internacionais sediadas em Bruxelas, em particular as instituições da União Europeia.

Sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): criada em 17 de julho de 1996, a CPLP é uma organização internacional formada por 9 países lusófonos (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), cujo objetivo é o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros. A população de seus países membros soma aproximadamente 270 milhões de pessoas.