Calor extremo em Portugal este fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em aviso vermelho para o distrito de Lisboa entre as 10:00 e as 18:00 de domingo devido ao calor, prevendo-se temperaturas entre 39 e 41 graus celsius.

Segundo o IPMA, no domingo e na segunda-feira, as temperaturas na cidade de Lisboa podem atingir valores entre 39 e 41 graus, enquanto a temperatura mínima irá variar entre 20 e 22 graus.

Em comunicado, o IPMA justifica o aviso vermelho com a “persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima”.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três e indica Situação meteorológica de risco extremo. Assim, entre domingo e quinta-feira, a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40 graus na maior parte do território, “podendo atingir pontualmente 44 no interior”.

Doze distritos de Portugal continental vão estar em aviso laranja no fim de semana devido ao calor.

Segundo o IPMA, entre domingo e quarta-feira, a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40 graus na maior parte do território.

Assim, os distritos de Faro e Lisboa vão estar em aviso laranja entre as 00:00 de sábado e as 10:00 de domingo.

O distrito de Setúbal vai estar com aviso laranja entre as 00:00 de sábado e as 18:00 de segunda-feira.

O IPMA emitiu ainda aviso laranja para os distritos de Évora, Santarém, Leiria, Beja, Castelo Branco e Portalegre entre as 12:00 de domingo e as 18:00 de segunda-feira.

Doze distritos de Portugal continental vão estar em aviso laranja no fim de semana devido ao calor, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).