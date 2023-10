Calema na corrida ao prémio “Revelação Francófona do Ano”

Os Calema foram nomeados na categoria “Revelação Francófona do Ano” pelos NRJ Music Awards 2023, cerimónia de prémios de música internacionais e franceses eleitos pelo público, que vai ter lugar em Cannes, no dia 10 de novembro.

Esta é a 25ª edição do NRJ Music Awards, um evento mediático de entrega de prémios a artistas votados pelo público, criado pela emissora de rádio francesa NRJ em parceria com o canal de televisão TF.

Todos os anos, cantores franceses e internacionais (tais como Ed Sheeran e David Guetta) são eleitos e votados pelos fãs em diferentes categorias antes e no decorrer da cerimónia, através da internet ou pelo telefone.

Este ano, cerca de cem artistas estão destacados em 17 categorias diferentes, entre as quais a “Revelação Francófona do Ano”, para a qual estão nomeados Calema.

Esta é a primeira vez que dupla de irmãos luso-santomenses está nomeada para um dos prémios, concorrendo diretamente nesta categoria com artistas franceses como Chiloo, Joseph Kamel, Vacra, ou o suíço Nuit Incolore.

A concorrer na mesma categoria, e também pela primeira vez nomeada na sua carreira, está a cantora lusófona Bianca Costa, natural de Florianópolis, no Brasil, país que deixou ainda na infância para viver em Portugal, antes de se mudar para Paris, onde está radicada há dez anos.

A votação começou no dia 2 de outubro, para a qual os Calema apelaram à participação por parte dos fãs numa publicação do Facebook: “Precisamos do teu apoio, então vota em nrj.fr ou na app NRJ e, com um pouco de sorte, esperamos estar em Cannes muito brevemente”. A votação nesta e noutras categorias pode ser feita no site dos NRJ Music Awards 2023.

Antes da cerimónia, haverá ainda alguns concertos organizados pelos NRJ Music Awards 2023 com alguns dos artistas nomeados em cinco cidades francesas, entre os dias 22 de outubro e 2 de novembro.

Entre estes, está previsto um concerto dos Calema em conjunto com o rapper francês Ridsa, no dia 27 de outubro, em Lille, assim como concertos de vários outros artistas nomeados pela primeira vez, tais como Chiloo, Bianca Costa, Joseph Kamel e Nuit Incolore.

Confira a programação completa dos concertos abaixo:

Grenoble : domingo, 22 out. / Le Théâtre en Rond / LOUANE e JOSEPH KAMEL

Orléans : terça-feira, 24 out. / Nova Club / MENTISSA e CHILOO

Marseille : quinta-feira, 26 out. / Espace Julien / EDDY DE PRETTO e BIANCA COSTA

Lille : sexta-feira, 27 out. / Splendid Lille / RIDSA e CALEMA

Strasbourg : quinta-feira, 02 nov. / Point D’eau / PIERRE DE MAERE e NUIT INCOLORE

Os NRJ Music Awards 2023 terão lugar no próximo dia 10 de novembro, no Palais des Festivals et des Congrès, em Cannes, são apresentados por Nikos Aliagas transmitidos ao vivo pela TF1 e pela NRJ.