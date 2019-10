Caldo no Pote leva sabores portugueses a Düsseldorf

O festival de sopas português “Caldo no Pote” está de regresso a Düsseldorf, na Alemanha, no próximo dia 17 de novembro, entre as 12 e as 19 horas.

De acordo com a organização, o certame procura transmitir as tradições da freguesia de Sabariz, em Vila Verde, Portugal, às comunidades portuguesas e alemãs daquela cidade.

Os convidados terão à sua disposição uma dezena de variedades de sopa e broa de milho, que podem comer à discrição por apenas 15 euros. Incluído neste valor, estão também uma bebida e uma taça típica em terracota.

Para celebrar mais uma edição, tanto o autarca de Vila Verde como o seu homólogo de Düsseldorf vão fazer-se deslocar ao restaurante Frango Português, na Erkanther Strasse.

(foto: Toni Horta)