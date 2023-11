Caldo do Pote voltou a Düsseldorf

A cidade alemã de Düsseldorf acolheu este domingo gentes de Sabariz que cozinharam os caldos feitos à moda antiga, em potes de ferro sobre fogo a lenha.

Esta festa à moda minhota, conhecida como Caldo do Pote, foi uma iniciativa integrada na Rota das Colheitas e organizada pelo grupo de restauração do Clube Português, Cave Tapas e Frango Português, que decidiu replicar na Alemanha a festa tradicional de Sabariz. A ementa incluiu ainda as tradicionais pataniscas de bacalhau e a broa de milho.

Lídia Nabais, cônsul-geral de Portugal em Düsseldorf esteve no evento, assim como o vereador da Câmara Municipal de Vila Verde (concelho onde fica Sabariz), Patrício Araújo, que quis deixar um “agradecimento muito especial ao Armando Cortes, ao Filipe Castelo e José Esteves que além de se terem tornado empresários de sucesso na área da restauração (já proporcionam trabalho a mais de 60 pessoas) são também autênticos embaixadores gastronómicos e culturais das nossas tradições junto desta comunidade alemã”.

Apesar do frio, centenas de pessoas passaram pelo espaço onde teve lugar o Caldo do Pote 2023.