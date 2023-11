Caldo do Pote está de volta a Düsseldorf

Novembro já vai a meio e, como não poderia deixar de ser, a cidade de Düsseldorf prepara-se para acolher a tradicional festividade portuguesa Caldo do Pote.

É já no próximo domingo, dia 19, que o Clube Português de Düsseldorf acolhe mais uma edição deste certame que conta ainda com o apoio da Associação Popular de Sabariz e do município de Vila Verde.

Como manda a tradição, cozinheiros de Sabariz vão confecionar os seus caldos em potes de ferro sobre fogueiras a lenha.