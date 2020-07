Calçado: primeira empresa portuguesa certificada para materiais reciclados

O calçado é responsável por um quinto do impacto ambiental gerado pela indústria da moda, apesar de representar menos de um décimo do valor total da indústria, de acordo com o relatório da Quantis. O uso de materiais reciclados na indústria e a produção sustentável de calçado tem vindo a ganhar cada vez mais relevância.

A redução da pegada ecológica do calçado está a ser uma exigência dos consumidores e ganha cada vez mais importância nas suas decisões de compra. É também cada vez mais importante dar garantias que os produtos são realmente produzidos de forma ecológica e que os reciclados provêm efetivamente da recuperação do fluxo de resíduos.

Sabendo da dificuldade que os consumidores enfrentam por não ter um selo de garantia, a ISI Soles, empresa que se dedica à produção de solas para calçado, implementou na sua organização a norma RCS – Recycled Claim Standard que, através de um sistema de certificados de transação emitidos por uma entidade externa, certificam que as matérias primas recicladas provêm do seu fluxo de resíduos. A ISI Soles é a primeira empresa produtora de solas portuguesa a obter a certificação RCS – Recycled Claim Standard para o seu TPU e TR reciclado.

Se toda a cadeia de produção de calçado implementar a norma RCS – Recycled Claim Standard, os sapatos serão certificados e o consumidor final saberá exatamente o que está a comprar e qual a incorporação de matérias recicladas no sapato. Será uma mudança disruptiva no mercado de calçado!

A ISI Soles consegue reduzir a produção de resíduos e dar-lhes uma nova vida útil ao fazer a sua incorporação com material virgem. Esta incorporação é controlada para que não exista nenhuma diminuição das propriedades da matéria-prima.

Vitor Mendes, CEO da ISI Soles afirma que “sendo esta norma já amplamente aplicada no sector do têxtil achamos que está na hora do calçado implementar um sistema que garanta ao consumidor final a sustentabilidade do seu produto. Com esta certificação contamos valorizar não só as nossas solas, mas também ajudar o sector do calçado na valorização dos seus produtos sustentáveis”, sublinhando que “depois de obter a norma ambiental ISO 14001, a adoção da norma RCS- Recycled Claim Standard é mais um passo que ISI Soles dá para o nosso objetivo de zero-waste”.