Calçado português em quadros de grandes artistas

Albano Jerónimo e Anabela Moreira representam alguns quadros de grandes pintores portugueses. Almada Negreiros, José Malhoa e Paula Rego são os artistas com quadros representados pelos atores.

A Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) lançou a campanha Portuguese Shoes para promoção do calçado português e da arte nacional. Albano Jerónimo e Anabela Moreira tornam quadros em realidade, numa campanha com o mote “pode a indústria ser uma forma de arte?”.

O diretor de comunicação da APICCAPS refere ao jornal Público, que a publicidade do calçado nacional são uma “apologia da portugalidade”. Paulo Gonçalves admite que tem como missão promover Portugal no estrangeiro, num setor que exporta mais de 95% do que produz.

Em 2022, a aposta comercial recaiu em “homenagear a cultura portuguesa” com obras de Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Eduardo Afonso Viana, José Malhoa, Júlio Pomar e Paula Rego. As interpretações fotográficas do fotógrafo Frederico Martins são protagonizadas pelos atores Albano Jerónimo e Anabela Moreira. Houve também uma preocupação com o Ministério da Cultura para garantir que nenhuma apropriação estava a ser feita.

Quadros como o “Retrato” de Fernando Pessoa de Almada Negreiros, pintado em 1964, e “A filha do polícia” de Paula Rego, datado de 1987, têm particular destaque na campanha. Já o “Fado” de José Malhoa, de 1910, reúne os dois atores, que representam o guitarrista e a cantadeira. As fotografias estarão expostas no Porto, e vão integrar a exposição da APICCAPS, na ModaLisboa, no Hub Criativo do Beato​.

Este foi um projeto financiado por fundos europeus que tem o objetivo de publicitar o calçado português não só nas redes sociais, mas também nos mercados internacionais. Paulo Gonçalves refere que “hoje, felizmente, o calçado nacional é um bom embaixador de Portugal no mundo. Estas campanhas têm sido úteis para o sector se afirmar; para que possamos pagar melhor aos trabalhadores, é fundamental que as nossas empresas ganhem dinheiro”.

Luís Onofre, presidente da APICCAPS, não deixou de referir em comunicado que “estas campanhas pretendem, mais do que elogiar o talento nacional e retratar uma identidade, abrir uma porta para o exterior”. Já os atores referiram a importância do legado e da cultura portuguesa que esta campanha representa. Albano Jerónimo reforçou que é uma homenagem feita ao “legado artístico do nosso país” e à cultura, que admite ser “resposta à dor humana, à certeza da morte e arma de combate à esterilização da consciência humana”. Já Anabela Moreira rematou que a cultura está para além do que a compõe e do que vai compondo: “é também o que cultivamos”.

Para além da promoção internacional, através desta ideia do encenador Daniel Gorjão, os bastidores da indústria do calçado foram também apresentados por Gisela João aos telespetadores da RTP2.

A indústria portuguesa do calçado exportou 1676 milhões de euros em 2021, mais 12% face a 2020 e 6% abaixo de 2019.