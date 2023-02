Calçado português compromete-se pelo ambiente

São mais de uma centena as empresas de calçado portuguesas que se comprometem a trabalhar e contribuir para as metas definidas pelas Nações Unidas e pela União Europeia.

O comissário europeu do Ambiente Virginijus Sinkevičius, está no Porto para testemunhar a assinatura deste compromisso por parte das empresas que integram o cluster de calçado e artigos de pele em Portugal.

Começou por Guimarães uma visita que mostrou a empresa Kyaia – uma das subscritoras do compromisso – por dentro, como bom exemplo de boas práticas e da ambição nacional de ser uma referência internacional e reforçar as exportações, aliando virtuosamente a sofisticação e criatividade com a eficiência produtiva, assente no desenvolvimento tecnológico e na gestão da cadeia internacional de valor, assim garantindo o futuro de uma base produtiva nacional, sustentável e altamente competitiva.

A APICCAPS e o Centro Tecnológico do Calçado assumem que o cluster devem “assumir a sustentabilidade como um dos pilares que nos tornará uma referência internacional da indústria”. E por isso, dão conta pública de que há muitas empresas e empresários empenhados na sustentabilidade da produção de sapatos em favor de um planeta mais livre.

Virginijus Sinkevičius testemunhou este compromisso, numa cerimónia no Palácio Cristal, no Porto.

E ao assinar o Compromisso Verde as empresas comprometem-se a trabalhar e contribuir para as metas definidas pelas Nações Unidas e Europa de um planeta com saldo nulo de emissões de carbono em 2050 e uma redução para metade em 2030.

A associação recorda que é o próprio setor e cluster a acompanhar o aumento da importância do tema da sustentabilidade.