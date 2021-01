Caixas negras do Boeing desaparecido na Indonésia foram encontradas

As autoridades indonésias anunciaram este domingo que localizaram as caixas negras do avião que caiu ao mar, ao largo de Jacarta. O Boeing 737 despenhou-se com 62 pessoas a bordo, quando fazia a ligação entre a capital indonésia e Pontianak.

“Localizámos a posição das [duas] caixas negras”, disse Soerjanto Tjahjanto, chefe do comité de segurança, que faz parte do Ministério dos Transportes da Indonésia, acrescentando que os mergulhadores vão começar a procurar os equipamentos, esperando “que não demore muito tempo” até serem encontrados, e que poderão ser essenciais para perceber o que aconteceu ao Boeing 737-500, da companhia indonésia Sriwijawa.

Várias embarcações de equipas de socorro, forças armadas, bem como helicópteros e mergulhadores, foram destacados para o presumível local do acidente, ao largo de Jacarta e perto de ilhas turísticas.

O aparelho da Sriwijawa Air, que fazia a ligação entre Jacarta e Pontianak, na parte indonésia da ilha do Bornéu, perdeu o contacto com os controladores aéreos no sábado, pouco depois das 14h00 (07h40 em Lisboa), apenas quatro minutos depois de ter levantado voo.

No sábado, a porta-voz do Ministério dos Transportes indonésio Adita Irawati afirmou que o desaparecimento do avião estava a ser investigado em coordenação com a Agência de Busca e Resgate e a Comissão de Segurança nos Transportes indonésias.

Recorde-se que já na madrugada deste domingo, o porta-voz da polícia, Yusri Yunus, havia confirmado que tinham sido encontrados destroços e partes de corpos na zona onde o avião desapareceu dos radares de Controlo de Tráfego Áereo. “Recebemos dois sacos, um com objetos pertencentes aos passageiros e outro com bocados de corpos”, acrescentando que a polícia está a “trabalhar nas identificações”, indicou.