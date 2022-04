Caixa Geral de Depósitos disponibiliza apoio em Angola

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, manifestou na passada quarta-feira, em Luanda, a disponibilidade da instituição financeira para continuar a apoiar projetos de construção de infraestruturas em Angola.

A disponibilidade da CGD foi revelada no final de uma audiência que o Presidente angolano, João Lourenço, concedeu a Paulo Macedo durante a qual reafirmou a importância do mercado angolano, onde pretende continuar a apoiar os projetos de construção de novas infraestruturas no país africano.

“Vamos continuar a parceria. Há vários projetos em andamento ligados à infraestrutura. Vamos estudá-los e analisá-los”, declarou o presidente da comissão executiva da CGD, como referido pela agência ANGOP.

Segundo Paulo Macedo, a visita a Angola teve vários objetivos, entre os quais saudar o Presidente João Lourenço e os planos do banco, que é continuar a crescer organicamente na nação angolana.

Segundo o presidente da Comissão Executiva do banco, Angola desempenha um papel importante no grupo Caixa, “como há empresas portuguesas, há uma comunidade portuguesa, há aqui um papel a desempenhar”.

A CGD, enquanto acionista do Banco Caixa Geral de Angola, após um período de recapitalização e reestruturação, manteve a sua presença em Angola.

Paulo Macedo colocou em 4,9 mil milhões de euros a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.