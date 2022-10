Cais do Sodré é o segundo bairro mais “cool”

A revista Time Out elaborou uma pesquisa dos melhores lugares para diversão, comida, cultura e comunidade. Desta forma, realizaram um ranking onde colocaram, em segundo lugar, o Cais do Sodré como bairro mais “cool”.

Para a obtenção destes resultados, a Time Out recolheu a opinião de 20.000 pessoas de diferentes pontos do mundo, que atribuíram o primeiro lugar à Colónia Americana, em Guadalajara, no México.

A revista começa por afirmar que o Cais do Sodré “tem sido o coração da vida noturna de Lisboa há já uns bons anos, mas em 2022 está mais popular do que nunca”.

Ao que acrescenta ainda que “é o bairro onde os jovens chefs mais promissores de Lisboa abrem novos restaurantes, onde as pequenas empresas estão a ganhar vida, onde bares e boates estão finalmente a renascer das cinzas dos últimos anos”.

O ranking pode ser consultado na notícia publicada pela Time Out.