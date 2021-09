Cai a noite em Díli

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Em Díli a tarde amena cai silenciosa

O por do sol avermelhado tem asas de cetim

E a cidade de Díli trigueira e bondosa

Vem deitar-se na Areia Branca junto a mim.

Díli e sua baía cidade na noite dormente

Noites calmas, abafadas sem nuvens no céu

Já vai longa a madrugada e pousas docemente

Teu rosto quente e brilhante juntinho ao meu.

Timor e Díli são como dois astros brilhantes

É quase manhã, a aurora já desponta no espaço

Lá em frente está o Ataúro com gestos enleantes

Descansa Díli amada aqui no meu regaço.

E lá no céu a lua cheia quase se desprende maviosa

Como brilha no mar e nestas águas de Timor

Já clareia a ilha se tornou como uma rosa

Seu povo é humilde e reflete muito amor!

José Valgode