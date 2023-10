Cafôfo verifica novo serviço de atendimento consular

O Secretário de Estado Paulo Cafôfo desloca-se a Alfândega da Fé para visitar o Centro de Atendimento Consular (CAC), um serviço que presta apoio às comunidades portuguesas residentes em vários países.

O CAC passou a disponibilizar, no mês passado, a assistência por videochamada, um novo serviço que constitui mais um apoio no acompanhamento e esclarecimento de dúvidas, bem como na realização online de diversos serviços públicos, especialmente relevantes para os cidadãos nacionais que residem no estrangeiro.

O SECP vai testemunhar “in loco” como está a funcionar esta nova ferramenta, que vem complementar o já existente atendimento por telefone e e-mail, assim como fazer um balanço do trabalho desenvolvido no Centro.

Com o alargamento da cobertura à Suíça e Liechtenstein, inaugurado já este mês, o CAC abrange já 13 países e beneficia 22 postos consulares.