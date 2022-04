Cafôfo vem a França conhecer a comunidade

O novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, inicia na sexta-feira uma deslocação junto da comunidade portuguesa em França, com visita ao consulado-geral de Portugal em Paris e encontros com associações, seguindo depois para Bordéus e Lyon.

Sob o tema “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, Paulo Cafôfo vai arrancar em França as visitas à diáspora portuguesa no mundo, já que este é o país com o maior número de portugueses residentes no cá fora.

O governante visita, na manhã de sexta-feira, o consulado-geral de Portugal em Paris, com a comunicação social, e no sábado continua na capital, onde vai visitar as instalações da Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, encontrando-se depois com a associação juvenil Cap Magellan e com os responsáveis da Santa Casa da Misericórdia de Paris.

Na segunda-feira, o secretário de Estado segue para Bordéus, onde vai inaugurar o Festival “Hors Saison”, organizado pelo consulado-geral de Portugal em Bordéus, para celebrar o 25 de Abril. O responsável governamental das comunidades portuguesas segue depois para Lyon, onde ficará dois dias, não sendo ainda conhecida a sua agenda nessa cidade.

“Paulo Cafôfo manterá contactos [em França] com várias instituições e associações da diáspora, que conferirão uma dimensão económica e empresarial, cultural, educativa, sem esquecer o associativismo juvenil, a esta deslocação”, refere o comunicado do ministério.

O secretário de Estado vai ainda encontrar-se com os autarcas de Pontault-Combault, cidade na região parisiense onde existe uma grande comunidade portuguesa, de Bordéus, de Cenon e de Lyon.

O governante parte depois para Londres, onde continuará a sua visita às comunidades portuguesas no Reino Unido.

#portugalpositivo