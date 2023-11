Cafôfo quer que PS/Madeira devolva a esperança aos habitantes da região

O candidato à liderança do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, defendeu este sábado que o PS é o único partido capaz de devolver a esperança aos madeirenses, acusando o PSD de se servir da região para “outros interesses”.

“Estou completamente empenhado e até entusiasmado em mobilizar os nossos militantes e os nossos apoiantes para os próximos atos eleitorais. Em mim, encontrarão uma liderança forte, entusiástica e convicta na defesa do Partido Socialista, na defesa deste projeto, na defesa dos nossos princípios e na defesa da autonomia regional”, afirmou Paulo Cafôfo.

O socialista falava na apresentação da sua candidatura à liderança do PS/Madeira, na sede da estrutura regional do partido, no Funchal.

“O Partido Socialista é a esperança da Madeira. E é por estar certo de que somos os únicos capazes de devolver à Madeira essa esperança que aqui estou com muito orgulho”, realçou Paulo Cafôfo, que já foi líder do partido na região.

O candidato sublinhou que o PS não pode perder “um segundo que seja” com as políticas do PSD, que, no seu entender, “não têm trazido benefício para a grande maioria da população madeirense”.

“Estas políticas, ao longo destes anos, nunca tiveram como objetivo servir os madeirenses, estas políticas nunca tiveram como objetivo servir a Madeira. Pelo contrário, o PPD tem-se servido da Madeira para outros interesses que não os interesses de toda uma região”, acusou.

Paulo Cafôfo, que é também secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, destacou como prioridades do seu projeto – que afirmou ser para quatro anos – o aumento dos rendimentos, a melhoria no acesso à saúde, a resposta ao “flagelo da habitação” e a criação de empregos qualificados.

O candidato à liderança do PS regional assegurou também que a candidatura está assentes em três grandes objetivos: concertação com outras forças políticas, cooperação com a sociedade civil e “compromisso inabalável” com a população.

O ex-líder do PS/Madeira também pretende “liderar o aprofundamento da autonomia”, apontando que o PSD “fala muito”, mas “faz muito pouco pelo uso dessa autonomia”.

Em declarações aos jornalistas depois da apresentação da candidatura, Paulo Cafôfo indicou que apoia o candidato à presidência do PS José Luís Carneiro, mas que “essa é uma decisão unicamente pessoal”, cabendo a cada militante fazer a sua escolha.

As eleições internas do PS/Madeira estão agendadas para 02 de dezembro e o XXI Congresso Regional para os dias 13 e 14 de janeiro.

Paulo Cafôfo anunciou a candidatura no início de outubro, depois de o atual líder do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves, ter anunciado que não se iria recandidatar à liderança do partido, reconhecendo que não cumpriu os objetivos definidos para as eleições regionais que decorreram em 24 de setembro.

Paulo Cafôfo, de 52 anos, foi eleito presidente da Câmara do Funchal em 2013 e 2017, em coligações lideradas pelo PS, mas renunciou ao cargo em 2019 para disputar as eleições legislativas regionais em 2019, encabeçando a lista dos socialistas.

Nesse ato eleitoral, o PSD perdeu a maioria absoluta que detinha desde 1976 e o PS obteve o melhor resultado de sempre ao eleger 19 deputados dos 47 eleitos à Assembleia Legislativa da Madeira.

Nesse ano, Paulo Cafôfo, que tinha concorrido a eleições sempre como independente, decidiu tornar-se militante do PS e anunciou que se iria candidatar à liderança da estrutura regional do partido, tendo sido eleito em 25 de julho de 2020.

Após as eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021 renunciou aos cargos de presidente do partido e de deputado na Assembleia Legislativa na Madeira, devido aos maus resultados obtidos.

A Câmara do Funchal, a principal da região, que foi governada durante oito anos por coligações lideradas pelo PS, passou a ser chefiada pelo social-democrata Pedro Calado, que encabeçou a coligação PSD/CDS-PP.