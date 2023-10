O atual secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, anunciou esta terça-feira a intenção de se candidatar à liderança do PS/Madeira – substituindo no cargo Sérgio Gonçalves, que não renovará o mandato -, frisando que esta é a causa da sua vida.

Através de uma nota partilhada esta terça-feira na sua página no Facebook, o governante retrocedeu uma década para recordar o início de um percurso que diz tê-lo “mudado para sempre”: a candidatura e a consequente conquista da Câmara Municipal do Funchal. Com este feito, Cafôfo acredita ter mostrado “uma alternativa [de governo regional]” e ter dado “voz a uma imensa maioria inconformada com o regime que sempre governou a região”.

Desde então, escreve, “este caminho [mostrou] que não nos podemos resignar perante a perpetuação de uma política regional incompatível com o desenvolvimento integral, para toda a população, e que é possível uma outra forma de governar a Região Autónoma da Madeira, com respostas aos problemas dos madeirenses e porto-santenses, olhando-os nos olhos, com humildade, honestidade e proximidade”.

Rejeitando ilusões, o SECP acusa o atual sistema governativo multipartidário da Região Autónoma de ser “um albergue espanhol que soma interesses à velocidade dos ciclos eleitorais” e afirma que “a cor vai ser sempre a mesma, […] Assim como será sempre igual o resultado das suas políticas, afastando a população que devem servir de um futuro melhor, cavando fossos, escondendo a pobreza, condenando os nossos jovens ao peso de dívidas e à precariedade”.

Com estas críticas, Paulo Cafôfo assume na publicação a sua candidatura à presidência do PS/Madeira justificando acreditar na mudança e prometendo “fazer melhor, construir uma alternativa sólida, que traga bom futuro a todos os madeirenses e porto-santenses”.

E as comunidades portuguesas?

Vinculado ao cargo de SECP desde março de 2022, Paulo Cafôfo assumiu, em entrevista à TSF, que mesmo que seja eleito para a liderança a que se propõe continuará a desempenhar o atual pelouro: “Esta minha vontade de encabeçar a liderança do Partido Socialista não é de maneira nenhuma incompatível com a Presidência da Federação do PS/Madeira, aliás, há outros membros do Governo que também têm essas responsabilidades noutras federações e não há não há aqui incompatibilidade entre as minhas funções no Governo com as minhas funções de presidente da Federação do PS Madeira”, disse àquela rádio.

Recorde-se que o atual líder do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves, anunciou que vai cumprir o mandato até ao fim mas que não se irá recandidatar ao mesmo.