Cafôfo: portugueses na Namíbia dominam pescas e transformação de pescado

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, destacou a importância da comunidade portuguesa residente na Namíbia, com quem passou o Dia de Portugal, considerando que “está muito integrada”.

Em declarações à Lusa, Paulo Cafôfo salientou que os cerca de 3.200 portugueses residentes na Namíbia “dominam o setor das pescas e de transformação de pescado, e têm também relevo na agricultura e turismo”.

“Estão muito bem integrados e são considerados pelas autoridades namibianas. Trata-se de uma comunidade com cerca de 3.200 portugueses que, na sua maioria, reside na Namíbia há cerca de três gerações, destacando-se o sucesso da integração na sociedade local”, vincou.

Paulo Cafôfo salientou ainda o interesse das novas gerações de lusodescendentes em investir em Portugal, com quem debateu os instrumentos de apoio ao investimento da diáspora criados pelo Governo português.

No domínio da cultura portuguesa, Paulo Cafôfo destacou o crescente interesse pela língua portuguesa, a partir da rede do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua neste país da África Austral.

Na Namíbia, a rede do instituto Camões é constituída por uma coordenadora adjunta para o Ensino, que é simultaneamente responsável pelo Centro de Língua Portuguesa Diogo Cão, e pelo Centro de Língua Portuguesa da Universidade da Namíbia, ambos em Windhoek.

Em 2012, a pedido do Governo namibiano, foi assinado um memorando de entendimento entre as autoridades de Lisboa e Windhoek, sobre a adoção do Português como disciplina de opção curricular no sistema de ensino da Namíbia.

Nessa altura, o projeto foi aplicado em nove escolas para um total de 371 alunos.

Atualmente, estão envolvidos 21 estabelecimentos de ensino e há 1.616 alunos a aprender português.

Além do memorando de entendimento assinado entre os dois governos, em 2012, há outros projetos em curso que demonstram a importância da língua portuguesa para os namibianos: a cooperação com a polícia (protocolo para o ensino de português) ou ainda o ensino de português para os funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma vez que a Namíbia é membro observador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O secretário de Estado Paulo Cafôfo chegou à Namíbia no passado dia 8 e a visita termina neste domingo.