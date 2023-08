Cafôfo pede à TAP para ajudar repatriamento de portugueses emigrados

“Reuni com o CEO da TAP, Luís Rodrigues, com quem abordei os seguintes temas: ligações aéreas com a diáspora, programa de estadia de curta duração em Portugal de cidadãos que residindo no estrangeiro não dispõem de condições financeiras e o projeto de repatriamento e inclusão de cidadãos nacionais”, publicou Paulo Cafôfo nas redes sociais.

Segundo o Secretário de Estado das Comunidades, a TAP está a equacionar, “na revisão que está a efetuar da sua rede de ligações aéreas, de na ligação entre Lisboa e Caracas efectuar uma escala no Funchal”. Contudo, de momento não está em cima da mesa a realização de uma ligação com a Africa do Sul, “tendo eu referido a importância de a retomar”, insiste o governante.

Paulo Cafôfo defendeu junto da companhia aérea a ccriação de um programa de estadia de curta duração em Portugal para cidadãos portugueses “com mais de 65 anos, que residindo no estrangeiro não dispõem de condições financeiras, e que não se desloquem ao nosso país há mais de 20 anos”.

Por fim, O Secretário de Estado, pretende que seja criado “um projeto de repatriamento de cidadãos nacionais em situação de extrema gravidade sócio-económica, que necessitem de cuidados de saúde ou de apoio social, apoiando o seu regresso a Portugal”.