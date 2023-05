Cafôfo nas comemorações dos 70 anos de emigração para o Canadá

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, realiza a sua primeira deslocação junto das comunidades portuguesas e lusodescendentes no Canadá, com cerca de 167 mil portugueses com inscrição consular, marcando presença em Montreal, Vancouver, Otava e Toronto.

A visita, que decorre entre os dias 8 e 15 de maio, integra contactos com autoridades locais bem como encontros com organizações associativas e membros da comunidade portuguesa, prestando homenagem a alguns representantes da comunidade e distinguindo algumas instituições, cujo trabalho se tem vindo a destacar.

Do programa no Canadá, assinalam-se ainda as comemorações do 70.º aniversário da imigração portuguesa contemporânea para o Canadá, encontros previstos com empresários da diáspora, alunos e professores da língua portuguesa, com funcionários diplomáticos portugueses e consulares.

A agenda de trabalhos contempla também a entrega de bibliotecas do Plano de Incentivo à Leitura (PIL) e a entrega de tablets do Programa de Digitalização do Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) com fundos do PRR, destinados a alunos, professores e leitores.

A visita enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da nossa diáspora.

PROGRAMA COMPLETO DA VISITA DE PAULO CAFÔFO

Segunda-feira, 8 de maio – MONTREAL

09h30 – Visita ao Centro de Ação Socio-Comunitária de Montreal

32, boul. St-Joseph Ouest, Montréal, Québec H2T 2P3

11h00 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal em Montreal

2020 boulevard Robert-Bourassa, suite 2425, Montreal, Québec

12h00 – Ponto de imprensa

Consulado-Geral de Portugal em Montreal

15h00 – Encontro com a Ministra da Immigration, de la Francisation et de l’intégration do Quebeque, Christine Fréchette

1200, boul. Saint-Laurent, 7e étage, bureau 7.100, Montréal, Québec H2X 0C9

17h30 – Visita à escola da Missão Santa Cruz, que oferece aulas ao ensino básico e secundário. Oferta de biblioteca PIL (Plano de Incentivo à Leitura) e Entrega de diplomas de certificação

60 Rue Rachel Ouest; Montreal QC, H2W 1G3

18h45 – Visita ao Bairro Português de Montreal

Terça-feira, 9 de maio – MONTREAL

09h30 – Encontro com a Presidente do Conselho Municipal, Martine Musau Muele, e o Conselheiro do Plateau (onde se situa o bairro português), Alex Norris

Hôtel de Ville

Terça-feira, 9 de maio – OTAVA

15h00 – Visita à Embaixada de Portugal em Otava

645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8

18h45 – Receção no Centro Comunitário Português Amigos Unidos, com presença de representantes de outras associações comunitárias.

Entrega de biblioteca PIL à Escola de Língua e Cultura Portuguesas Luís de Camões, escola portuguesa de ensino básico, associada do CICL, que funciona nas instalações do Conselho Escolar das Escolas Católicas do Centro Este.

42 rue Hanson, Gatineau, Québec, J8Y 3M5

Quarta-feira, 10 de maio – OTAVA

12h15 – Encontro com a Secretária Parlamentar para o Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, Marie-France Lalonde

Morada:TBC

Quinta-feira, 11 de maio – VANCOUVER

09h30 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal em Vancouver

925 West Georgia Street (Suite 920), BC V6C 3L2

11h00 – Encontro com Vice-Ministro Provincial da Colúmbia Britânica para o Trabalho, Desenvolvimento Económico e Inovação, Fazil Mihal

730 Canada Place, Vancouver, BC V6C 3E1

12h30 – Visita ao Centro Cultural Português em Burnaby (CCBC)

Portuguese Cultural Centre of BC, 5455 Imperial Street, Burnaby, V5J 1E5

15h00 – Visita à Fred Thompson (Burnaby), propriedade de empresário português

7412 Gilley Avenue, Burnaby, BC v5J4X4

16h30 – Visita à escultura “Shore to Shore”, em Stanley Park. Monumento em honra de José Silva, ou “Joe Silvay”, um dos pioneiros portugueses a chegar à costa Oeste do Canadá.

Stanley Park Dr, Vancouver, BC V6G 3E2

18h30 – Visita ao Portuguese Club of Vancouver

Entrega de Biblioteca PIL À Escola Nossa Senhora de Fátima, organização sem fins lucrativos, que oferece aulas de português no ensino básico e secundário

1144 Commercial Dr, Vancouver, BC V5L 3X2

Sábado, 13 de maio – TORONTO

O SECP participa nas comemorações dos 70 anos da chegada dos Pioneiros Portugueses ao Canadá, conforme programa anexo e em https://70anoscanada.com/

Domingo, 14 de maio – TORONTO

09h30 – Encontro com empresários portugueses e líderes de associações

Consulado Geral – 438 University Avenue, Suite 1400, ON M5G 2K8)

10h30 – Ponto de Imprensa

Consulado-Geral de Portugal em Toronto

11h00 – Abertura do “Portugal The Festa” – Festival Português celebrando a nossa cultura, gastronomia, música e folclore / Mercado de produtos portugueses

Nathan Philips Square – Câmara Municipal de Toronto

16h30 – Entrega de tablets no âmbito do programa digitalização do EPE, ao abrigo do PRR

Consulado Geral – 438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, ON M5G 2K8

Segunda-feira, 15 de maio – TORONTO

12h30 – Visita à Escola Pope Francis (TCDSB – Toronto Catholic District School Board), que oferece aulas de português no ensino básico, integradas no currículo escolar.

319 Ossington Ave, Toronto, ON M6J 3A6

16h30 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal em Toronto

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, ON M5G 2K8