Cafôfo: não há Portugal mais positivo do que o da diáspora

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, discursou na sessão de abertura da conferência PORTUGAL+ Bruxelas 2023, a decorrer este sábado na capital belga

“Este projeto do PORTUGAL + não poderia ter um nome melhor escolhido, porque não há Portugal mais positivo do que o Portugal da diáspora”, disse o secretário de Estado, realçando que “a nossa diáspora vê o nosso país de uma forma muito positiva, como quem vive em Portugal muitas vezes não vê”.

Paulo Cafôfo discursou este sábado na sessão de inauguração da conferência PORTUGAL+ Bruxelas 2023, a decorrer na embaixada de Portugal na Bélgica, referindo que “Portugal tem do melhor fora do país, mas é um fora do país que é dentro do país” porque “quem está fora são os portugueses”, realça.

“Portugal, quando se abre ao mundo, ganha importância”, continuou o secretário de Estado, recordando que o país assim o fez na época da expansão marítima, e continua hoje, através da sua diáspora.

Numa atualidade de conflito e de crise humanitária no mundo, Paulo Cafôfo refere ainda que “os portugueses dão exemplo com a sua postura daquilo que os povos deviam ser no mundo”.

“Não há país como o nosso, que consiga lidar com tantas culturas diferentes e com tantos povos”, sendo exemplo máximo destas pontes a diáspora que “é bem aceite, consegue incluir-se, e é respeitada pelas suas qualidades”.

“A diáspora é o maior ativo estratégico que temos em Portugal”, declara, destacando os “valores humanistas”, mas também o “ativo político” que a mesma representa para o país. “Portugal tem relações extraordinárias” com o estrangeiro, e “beneficia muito destas relações devido à diáspora”, salienta o secretário de Estado.

Paulo Cafôfo não deixou de sublinhar a importância de promover a participação política das comunidades que, segundo o mesmo, são um “valor estratégico, político, económico e cultural” de Portugal, apelando à participação nas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, a 26 de novembro, de forma a estimular e reforçar o “valor político” das mesmas.

Cafôfo saudou ainda a realização de mais uma edição de PORTUGAL+, e a iniciativa do BOM DIA que, “de uma forma ousada e ambiciosa”, se tem dedicado a “ser um ‘fazedor’”, levando informação de qualidade às comunidades através de uma plataforma que “não é só para a nossa diáspora” pois “tem uma importância para o país face à dimensão que tem”, da qual confessou ser leitor assíduo.

O secretário de Estado terminou a sua intervenção recordando que “o governo português valoriza as suas comunidades”, e por isso “temos que, tal como a plataforma BOM DIA, ser ‘fazedores’”, para concretizar este valor.

A conferência PORTUGAL+ Bruxelas 2023, sexta edição do maior evento de networking e debate da emigração portuguesa, organizado pelo BOM DIA, decorre pela primeira vez na Bélgica este sábado, dia 28 de outubro, na cidade de Bruxelas.

A conferência tem lugar na Sala Damião de Góis da Embaixada de Portugal em Bruxelas, das 9:30 às 18 horas. O programa completo pode ser consultado aqui.