Cafôfo na região de Paris para vários eventos da comunidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, desloca-se esta sexta-feira e sábado à região de Paris, para contactos com autoridades locais e encontros com membros da comunidade portuguesa em França, anunciou o Governo.

Na sexta-feira, o secretário de Estado visita o atelier da pintora Nathalie Afonso, uma artista plástica lusodescendente inspirada na cultura portuguesa, nesta deslocação de dois dias em que quer prestar homenagem a alguns representantes da comunidade portuguesa.

No mesmo dia terá dois encontros no âmbito da semana da gastronomia portuguesa da Rádio Alfa e visitas às comunas de Ormesson-sur-Marne e de Yerres, onde vai reunir-se com os responsáveis locais, além de encontros com membros da comunidade portuguesa.

Do programa oficial de Paulo Cafôfo nesta deslocação constam também reuniões, no sábado, com os membros do Conselho das Comunidades Portuguesas e com o embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, e um encontro com a Associação Portuguesa de Beneficência.

“A visita enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado ‘Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas’, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da nossa diáspora”, referiu uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Veja aqui o programa de Paulo Cafôfo para este fim de semana:

Sexta-feira, 10 de março

12h30 – Encontro no âmbito da inauguração da Semana da Gastronomia Portuguesa da Rádio Alfa

Local: Salle Vasco de Gama, 1 Rue Vasco de Gama, 944 Valenton

16h00 – Visita a Ormesson-sur-Marne: reunião com Maire Marie-Christine Ségui e encontro com membros da comunidade portuguesa

Local: 10 Av. Wladimir d’Ormesson, Ormesson-sur-Marne

17h30 – Visita ao Atelier da pintora Nathalie Afonso

Local: Yerres

18h00 – Reunião com a Maire de Yerres

Local: Yerres

20h00 – Encontro da Academia do Bacalhau de Paris, enquadrado na Semana da Gastronomia da Rádio Alfa

Local: Salle Vasco de Gama, 1 Rue Vasco de Gama, Valenton

Sábado, 11 de março

11h30 – Reunião dos Conselheiros de França do Conselho das Comunidades Portuguesas com o Embaixador de Portugal em França

Local: Embaixada de Portugal, 1, Rue de Noisiel

20h00 – Encontro com Associação Portuguesa de Beneficência e representantes da comunidade portuguesa

Local: Salle Colette Besson, 1 Bd. de l`Europe, Montfermeil