Cafôfo na Alemanha durante uma semana

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo vai percorrer na próxima semana a rede consular na Alemanha, numa visita ao país onde irá também a escolas e empresas e terá encontros com membros da comunidade portuguesa.

Serão “quatro eixos fundamentais numa visita de seis dias a cinco cidades”, adiantou à Lusa Paulo Cafôfo, referindo em primeiro lugar o tema da modernização do Estado, onde cabe “o reforço que tem sido feito da rede consular”, em termos de recursos humanos, e da sua valorização, mas também “de aplicação do novo modelo de gestão consular, com a digitalização e desmaterialização”.

Conselheiros da comunidade portuguesa na Alemanha apontaram, em declarações à Lusa, dificuldades vividas por alguns consulados, nomeadamente o de Estugarda, que dizem estar em rutura, não conseguindo fazer o seu trabalho.

O secretário de Estado das Comunidades visitará, de 27 de fevereiro a 4 de março, Berlim, Hamburgo, Dusseldorf, Estugarda e Frankfurt.

Paulo Cafôfo avançou que irá “contactar diretamente e ver ‘in loco’ o funcionamento dos consulados”, verificar a disponibilidade e “dentro das limitações que existem” reforçar os serviços, como já foi anunciado pelo Governo – vão ser abertas vagas para a rede consular de Portugal no mundo este ano.

O governante defende que o reforço feito deve ir ao encontro das necessidades da comunidade e “rever e adequar os recursos às suas especificidades e necessidades”, sendo esse o propósito de querer percorrer toda a rede consular na Alemanha.

Durante a visita, está prevista a assinatura de um protocolo para a promoção do ensino do português integrado no currículo das escolas alemãs em Hamburgo, avançou também à Lusa o secretário de Estado, uma iniciativa integrada noutro eixo desta deslocação que é a promoção da cultura e da língua portuguesa.

“Temos estado ao longo dos últimos anos, e particularmente nos mais recentes, a reforçar a nossa rede do ensino de português (…) este ano temos mais professores, temos mais alunos e temos mais orçamento” afirmou Cafôfo, contestando algumas afirmações de professores do ensino do português na Alemanha, que dizem estar a diminuir o número de alunos.

“Temos na Alemanha 35 professores, 2.500 alunos em escolas de 98 localidades, num investimento do Estado português de 3,5 milhões de euros” e, globalmente, este ano houve “um aumento de 1.350 alunos relativamente ao ano transato” e há “também mais professores”, com um investimento de 23 milhões de euros, mais meio milhão do que no ano passado, afirmou.

Para o secretário de Estado, “a rede tem ritmos diferentes”, obviamente, “conforme os países e a dinâmica não é igual”, mas a narrativa de diminuição de alunos e professores “não corresponde à realidade”, refutou, acrescentando que acolheu outras reivindicações dos professores, que considera importantes embaixadores da língua e da cultura.

“É uma realidade que é preciso valorizar os professores do Ensino do Português no Estrangeiro [EPE]”, nomeadamente a nível da remuneração, admitiu, assegurando não só “disponibilidade mas também vontade” de assumir as responsabilidades que lhe cabem, mas indicando que muitas das reivindicações que estes apresentam “têm a ver com o Ministério da Educação”.

O empreendedorismo e inovação é também um eixo da deslocação, atendendo à “dinâmica económica portuguesa na Alemanha, nomeadamente ligada à exportação e à promoção de produtos nacionais”, com visitas a empresas, nomeadamente do ramo da distribuição.

Os contactos com os conselheiros da comunidade portuguesa e com o movimento associativo português – há 145 associações, dedicadas a maioria a questões culturais e sociais – apoiadas pelo Estado português, fazem também parte da visita.

Paulo Cafôfo, que tem encontros previstos com representantes do Governo federal alemão, como a ministra do Ambiente, além de entidades locais, revelou que vai também, no âmbito da cidadania ativa, ter contacto com eleitos de origem portuguesa, como a deputada federal Catarina Santos, exemplo de que “os portugueses têm também na Alemanha uma participação política que importa realçar”.

Nos últimos dias da visita, inserida no roteiro “valorizar as comunidades” e que pretende dar uma visão atual da diáspora e aproximá-la de Portugal, junta-se ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.