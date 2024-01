Cafôfo já marcou primeiro plenário do Conselho das Comunidades

Os novos conselheiros das comunidades, eleitos no final de 2023, vão reunir-se pela primeira vez em Lisboa no final do mês de fevereiro.

O BOM DIA sabe que os conselheiros já começaram a receber as convocatórias, assinadas por Paulo Cafôfo, para um plenário que terá lugar de 19 a 21 de fevereiro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A agenda para os três dias de reuniões não foi ainda divulgada.

O Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão consultivo do governo português para as políticas relativas à emigração e às comunidades portuguesas no estrangeiro.