Cafôfo homenageia Artur Silva e elogia trabalho de Nathalie Afonso

“Mais do que uma voz da comunidade em França, é uma referência no jornalismo nesta tão nobre função de informar, encurtando as distâncias para Portugal”. Assim se refere o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a Artur Silva.

Artur Silva é jornalista da Rádio Alfa, em Paris, da qual foi co-fundador em 1987.

Em Yerres, Paulo Cafôfo avistou-se com com o Maire do município e visitou a artista plástica Nathalie Afonso no seu ateliê.

“A Nathalie une, pela expressão artística e um grande talento, Portugal e França, além de transmitir todo o seu entusiasmo em aulas de artes plásticas a cerca de 330 pessoas dos 3 aos 93 anos”, declarou Cafôfo durante a visita.

Esta sexta-feira, o governante reuniu-se também com Marie-Christine Ségui, Maire de Ormesson-sur-Marne, perto de Paris, onde cerca de 60% da população é portuguesa e lusodescendente. “Discutimos formas de estreitar laços institucionais”, declarou Paulo Cafôfo que esteve com membros da comunidade portuguesa, em particular a Associação Flores da Madeira.

Cafôfo participou ainda na semana Gastronómica Portuguesa em Paris, uma organização da Rádio Alfa. Além do deputado Paulo Pisco, o governante fez-se acompanhar do embaixador Luís Ferraz, Diretor Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas.