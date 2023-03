Cafôfo garante quase um milhão de euros para projetos associativos na diáspora

Este ano os fundos destinados a apoiar projetos das associações da diáspora chegam a 900 mil euros, segundo disse ao BOM DIA o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas durante a visita que está a efetuar à Alemanha.

O Secretário de Estado confirmou assim um reforço dos fundos disponíveis neste programa de apoio às associações das comunidades. Durante uma visita à União Portuguesa de Hagen, o governante apelou uma vez mais às estruturas associativas portuguesas para que apresentem projetos no âmbito deste sistema de apoio que nunca teve tantos meios como em 2023.

Cafôfo, que se fez acompanhar em Hagen pelo Secretário de Estado da Segurança Social, quis “reconhecer o relevante trabalho da União Portuguesa de Hagen”, atribuindo a esta associação a placa da medalha de mérito das Comunidades Portuguesas.

Anteriormente, o governante esteve na Câmara Municipal de Osnabrück assinalou “o relevante contributo da comunidade portuguesa, muito bem integrada nesta cidade geminada com Vila Real”. Neste contexto, Cafôfo espera que sejam desenvolvidos projetos no domínio da língua e da cultura com o envolvimento de ambas as cidades.

O governante avistou-se ainda com o Presidente do Landtag da Renânia do Norte-Vestfália, André Kuper. Durante esse encontro, diz Cafôfo, ambos reconheceram “o contributo da bem integrada comunidade portuguesa para o desenvolvimento de ambos os países”, e identificámos algumas áreas que se pretende dinamizar, entre elas o ensino do português, a cultura.

Paulo Cafôfo, em entrevista ao BOM DIA, que pode ver na íntegra abaixo, referiu ainda a importância de promover o ensino de português como língua de herança mas também como língua global, abordou a questão do voto nas comunidades e a revisão da legislação para o conselho das comunidades, prometendo eleições logo que o parlamento aprove a lei.