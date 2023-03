Cafôfo em Timor destaca a proximidade entre os dois povos

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está no hemisfério austral, tendo efetuado uma visita de vários dias à Austrália, estando agora em Timor-Leste.

Na antiga colónia portuguesa, Paulo Cafôfo visitou a Secção Consular da Embaixada de Portugal em Díli e o Centro Cultural Português.

“Portugal tem uma forte relação de amizade com Timor-Leste e é nestes espaços que mais se sente a aproximação entre os dois povos”, afirmou o governante, elogiando as atividades culturais desenvolvidas pelo centro, nomeadamente com as crianças e jovens, mas também os “serviços que o Estado Português presta, de grande importância para alimentar esta amizade que não olha a distâncias”.

Cafôfo avistou-se com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, que assume também a pasta da diáspora timorense, Julião da Silva.

“Falámos extensamente sobre a relação de amizade que une os dois países, o acordo de mobilidade da CPLP e o acompanhamento e integração dos timorenses que desejam vir para Portugal”, declarou o Secretário de Estado das Comunidades.