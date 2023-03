Cafôfo em Hamburgo anuncia ensino integrado de português

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou nas redes sociais a assinatura de um Protocolo de Cooperação entre o Instituto Camões e a Direção para as Escolas e Formação Profissional de Hamburgo, na Alemanha (na foto acima).

“Este é um importante avanço”, considera Paulo Cafôfo, pois “promove o ensino da língua portuguesa como disciplina integrada no currículo das escolas”, explica o governante que se encontra na Alemanha para encontros com a comunidade portuguesa mas também para intercâmbios com as autoridades locais.

Na tarde de quarta-feira, Cafôfo avistou-se com o burgomestre da cidade de Hamburgo, que descreveu como uma “calorosa receção na sede desta cidade estado, onde abordámos o relevante contributo da nossa comunidade para o desenvolvimento local. Sublinhámos o trabalho realizado e o potencial do ensino da nossa língua”.

O Secretário de Estado afirmou ter identificado com Peter Tschentscher áreas a desenvolver ao nível bilateral e da UE, nomeadamente “energia, digitalização e o fomento das trocas comerciais com outras regiões do mundo”.