Cafôfo ao encontro dos portugueses do Reino Unido

O roteiro “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas” prossegue em Londres, com o Secretário de Estado Paulo Cafôfo a realizar um novo conjunto de visitas e reuniões de trabalho, desta vez junto da comunidade portuguesa residente na capital britânica.

Tal como sucedeu em França, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) vem visitar o Consulado-Geral londrino, com mais de 300 mil inscrições consulares na sua área de jurisdição, sendo o posto com maior atividade consular no Reino Unido.

Na agenda destes dois dias de deslocação estão ainda previstas reuniões de trabalho com as autoridades locais, bem como visitas e contactos com várias instituições e associações da diáspora, nomeadamente de cariz educativo, cultural e desportivo.

De acordo com a informação enviada ao BOM DIA pelo Gabinete de Informação e Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Paulo Cafôfo inicia a deslocação oficial às 16h30 (hora local) desta quinta-feira, 28 de abril, através de uma visita ao Centro Desportivo e Cultural Português, em Lansdowne Way. No dia seguinte, a agenda do SECP também prevê um encontro com os representantes da comunidade portuguesa na Embaixada de Portugal em Londres, pelas 17h30.

