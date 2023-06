Cafôfo anunciou Plano Estratégico para as Comunidades na conferência Portugal+

“Estamos a ultimar um Plano Estratégico de atuação para as comunidades”, avançou o Secretário de Estado, Paulo Cafôfo, durante a conferência “Portugal+ Funchal”, organizada pelo BOM DIA e que decorreu entre os dias 15 e 17 de junho nas instalações da Universidade da Madeira.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que participou na sessão de abertura do dia principal do evento, 17 de junho, sábado, revelou que o referido plano está a ser ultimado e que visa valorizar a diáspora portuguesa espalhada pelo mundo, além de reforçar o papel dos portugueses residentes no estrangeiro.

Ainda no âmbito do Portugal+ Funchal, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, reforçou, também durante a sessão de abertura, em formato on-line, que a imprensa da diáspora lusa é bastante relevante na aproximação e fortalecimento das comunidades portuguesas.

A seguir a mesma tónica de Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Cafôfo recordou que foi aprovada uma lei na Assembleia da República que garante o apoio, por meio de publicidade institucional do Estado, aos órgãos de comunicação social da diáspora.

Esta nova edição do Portugal+ contou com a intervenção de deputados, empresários, académicos, membros do poder local na Madeira e profissionais de domínios variados, desde filosofia à inteligência artificial, do desenvolvimento regional ao direito, da sociologia às artes, do imobiliário ao turismo, passando pelo desporto e cinema.