Cafôfo: adidos da Segurança Social prestam apoio relevante às comunidades

“A integração de adidos da Segurança Social em cinco consulados portugueses na Europa é um projeto inovador que amplia os serviços prestados por aquelas instituições na sua relação com as Comunidades”, declarou o Secretário de Estado Paulo Cafôfo a propósito de uma reunião que teve com este adidos.

“Disso mesmo dei conta numa reunião de balanço desta iniciativa, com o meu colega Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, e os adidos da Segurança Social”, explicou Cafôfo.

O Secretário de Estado das Comunidades considera que os adidos sociais “prestam um apoio relevante na resolução de problemas com os quais os nossos cidadãos muitas vezes se deparam numa área particularmente sensível como as prestações sociais”.

O projeto de adidos da Segurança Social foi lançado antes da pandemia e abrange cinco países: Alemanha, Luxemburgo, Suíça, Reino Unido e França.