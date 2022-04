Café da Suíça fabricado em Portugal

A Mocoffee, especializada em café e criada na Suíça, traz uma fábrica para a Azambuja, no Ribatejo português. A marca cresceu desde que chegou a Portugal, mesmo em tempos de pandemia.

A marca de Ricardo Flores, CEO da marca da área do café, produz a bebida em monodoses, conhecidas como cápsulas. A empresa conta já com mais de 30 anos, e instalou-se em Portugal em 2019, tendo já outras ações de fabrico em Itália, na Indonésia ou na Austrália.

Exportando para 17 países, a Mocoffee comprou a fábrica pouco tempo antes do primeiro confinamento. Ainda assim, as vendas aumentaram, para espanto do CEO. “Quando começámos a montar a fábrica achámos que 98% da produção seria para exportação”, admite Ricardo Flores. “Tivemos de repensar rapidamente o nosso percentual de produto para Portugal”, sendo agora de aproximadamente 15%, referido pelo dinheirovivo.pt.

A Mocoffee está em crescimento, tendo agora o objetivo de chegar a produzir 180 milhões de mono doses de café. A empresa prevê triplicar a capacidade de produção até ao fim do ano. Estando para já a fábrica fechada por falta de meios materiais, prevê voltar a operar a meio de maio.

A oferta é desenhada à medida de cada cliente, uma vez que cada cliente é único para a Mocoffee. E aqui a empresa faz uma consultoria personalizada no que às diferentes soluções de mono doses diz respeito, auxiliando os clientes com a criação de novas categorias de produto, ou a personalizar outros conceitos.

Sendo cada cliente único, cada café também é único. Cada oferta é desenhada à medida de cada cliente, após uma consultoria personalizada de diferenciação de monodoses. Antes de serem encapsulados, todos os cafés são experimentados em laboratório, já que cada cliente decide como quer o seu café.

Tendo crescido desde que chegou a Portugal, o objetivo será manter o crescimento percentual em dois dígitos até meio da década. O Brasil e os Estados Unidos são novos mercados que a Mocoffee quer explorar, para além de manter a liderança de mercado na Suíça e continuar a desenvolver-se na península ibérica e em França.

