Cadeia de hotéis portuguesa só serve água embalada em cartão

A STAY HOTELS acaba de dar mais um passo para reduzir o consumo do plástico e ajudar o meio ambiente. A rede hoteleira nacional disponibiliza agora, no buffet de pequeno-almoço, água da marca Earth Water, a única em Portugal cuja embalagem é produzida em cartão.

“Na STAY HOTELS, procuramos, todos os dias, acompanhar as soluções mais ecológicas e inovadoras para aplicar nos nossos hotéis. Com a chegada da primeira água em embalagem Tetra Pak a Portugal, consideramos uma escolha pertinente a substituição das tradicionais garrafas de plástico no buffet de pequeno-almoço. Além da diminuição óbvia dos efeitos nocivos no meio ambiente – uma vez que o cartão utilizado é certificado pelo Forest Stewardship Council, que garante uma gestão florestal responsável e sustentável –, as embalagens Earth Water são práticas, seguras e maioritariamente compostas por um recurso natural renovável (cartão), sendo facilmente encaminhadas para reciclagem através do ecoponto amarelo”, explica Diana Moura, Responsável de Qualidade e Ambiente da STAY HOTELS.

A rede hoteleira tem vindo a apostar, cada vez mais, na diminuição do uso de plástico descartável, optando por soluções amigas do ambiente, que ajudem a combater as alterações climáticas e a reduzir as emissões de CO₂. “Já no final de 2018 substituímos os sacos de plástico usados para o embalamento de almofadas por sacos biodegradáveis à base de fécula de batata, que se decompõem no fim da sua vida útil de forma natural”, acrescenta Diana Moura.

Além das vantagens ambientais, a Earth Water tem também um cariz de responsabilidade social, em linha com o ADN da STAY HOTELS. Esta é a única marca no mercado cujos lucros revertem na totalidade para o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, através do qual são apoiadas cerca de 90 milhões de pessoas todos os anos.

O objetivo da STAY HOTELS é que, até ao final de 2019, estas novas embalagens passem também a estar disponíveis para venda no Bar de todos os hotéis, de norte a sul de Portugal. Neste momento, a rede engloba oito unidades hoteleiras e tem duas aberturas previstas ainda este ano nas principais cidades do país: Lisboa (STAY HOTEL LISBOA CENTRO CHIADO) e Porto (STAY HOTEL PORTO AEROPORTO).

O Earth Group existe em Portugal desde 2008 e conta com o apoio e a colaboração solidária de várias empresas. Desde 2010 o Earth Group já ofereceu, através do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, mais de 3.650.000 mil refeições escolares a crianças necessitadas em países com fortes carências alimentares como o Haiti, Quénia, Sri Lanka, Tajiquistão, Bolívia, Filipinas e Madagáscar.

A STAY HOTELS é uma rede hoteleira portuguesa presente no mercado com o objetivo de se tornar uma marca de referência em hotéis de cidade. Vocacionada para viagens de negócios e lazer, a STAY HOTELS foca-se em proporcionar experiências diferenciadoras, baseadas na proximidade, bem-estar e modernidade, com preços baseados nos serviços prestados. A rede STAY HOTELS disponibiliza, atualmente, oito unidades hoteleiras, de norte a sul do país (Torres Vedras, Faro, Guimarães, Coimbra, Évora, Lisboa e duas unidades no Porto). Tendo em vista o reforço da sua presença no mercado português, a STAY HOTELS aumentou recentemente o seu capital visando a duplicação da sua capacidade instalada através de aquisições e/ou abertura de novas unidades hoteleiras.