Cada vez menos emigrantes escolhem a Alemanha

Em 2020 entraram na Alemanha 5.380 portugueses, segundo dados do Statistisches Bundesamt Deutschland. Este organismo alemão contabilizou um total de 740.305 entradas de estrangeiros na Alemanha, tendo os portugueses representado 0.7% desse total.

A emigração portuguesa para a Alemanha diminuiu 7% em 2020, por comparação com 2019, valores que vêm confirmar a tendência de decréscimo nos últimos anos, comum à maior parte dos destinos da emigração portuguesa.

No entanto, no caso alemão, é impossível, em rigor, especificar as variações ocorridas entre 2015 e 2018.

Segundo o próprio Registo Central de Estrangeiros alemão, das 16.325 entradas registadas em 2017, apenas 7.095 aconteceram naquele ano. As restantes 9.203 entradas verificaram-se em anos anteriores mas só foram registadas em 2017.

Os valores deste indicador para os anos de 2014 e 2016 estão, assim, subcontabilizados. Já os de 2017 encontram-se inflacionados e nem o crescimento registado entre 2016 e 2017, nem o decréscimo entre 2017 e 2018 são reais.