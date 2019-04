Cada vez mais pedidos de nacionalidade portuguesa

Um total de 41.324 pessoas pediram a nacionalidade portuguesa em 2018, o maior número dos últimos oito anos, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

“A emissão de parecer relativo à certificação do tempo de residência em território nacional, continua a registar a tendência no aumento do número de pedidos. O total de pedidos (41.324) corresponde ao valor mais elevado dos últimos oito anos”, indica o RASI.

O RASI avança ainda que em 2018 as autoridades portuguesas emitiram 33.839 pareceres sobre pedidos de nacionalidade, 32.414 dos quais positivos e 1425 negativos.

