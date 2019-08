Cachorrinhos portuenses na lista das melhores especialidades do mundo

Os famosos cachorrinhos da cervejaria Gazela, localizada junto à Praça da Batalha, no Porto, figuram no top 5 mundial das “especialidades da casa“, distinção atribuída pelos prémios mundiais de gastronomia, “The World Restaurant Awards”, revela o site Porto Ponto.

Se é certo que nas memórias gustativas de portuenses e visitantes, e do ilustre chef Anthony Bourdain, que por lá também passou, este inigualável petisco confecionado no Porto desde 1962 já tinha lugar cativo, agora passa, por direito próprio, a ter escaparate entre as cinco “especialidades da casa” mais afamadas do mundo, numa restrita seleção que inclui iguarias de Itália, Índia, China e Japão.

Em fevereiro, os “cachorrinhos do Gazela” já tinham sido notícia pela nomeação para a competição internacional “The World Restaurant Awards”, que levou a Paris alguns do pratos gastronómicos mais conhecidos, não pela vertente “estrelas Michelin”, mas sim pela popularidade granjeada.

Agora, o selo à porta do estabelecimento original na Travessa de Cimo de Vila faz prova efetiva de que os “cachorrinhos” galgaram fronteiras e obtiveram o reconhecimento de especialistas do métier.