Caça ao tesouro

Há uns tempo resolvi implementar um jogo cá em casa para brincar com o putos, isto é, os putos são a minha sobrinha Mariana de 4 anos e o Lima de 6 anos. O jogo não tem nada de especial, e consiste em estarmos procurando um tesouro em minha casa, e na ausência de ouro ou prata, uso umas moedas de chocolate dentro de um baú.

Como funciona: funciona de noite, com as luzes todas apagadas, e para procurarem o tesouro forneço a cada um deles uma lanterna de bicicleta. Para não desistirem não faço um mapa mas vou dando indicações, e assim, com maior ou menor dificuldade no final encontram e devoram o tesouro.

Para me divertir, durante o percurso coloco duas máscaras horríveis ou um poster do Jorge Jesus, e mais tralhas para assustar crianças. Da última vez, e porque tinha comprado um microfone/altifalante no Bazarão que distorcia a voz, foi um sucesso com os putos apavorados.

Ontem, e porque a Ana tinha comprado há uns anos uma coluna Bluetooth muito porreirinha, para além daquela que possui na banheira para tomar um duche ao som da música mesmo que tenha um mau acordar, e então lembrei-me do seguinte: gravar 6 mensagens com voz distorcida e bastante ameaçadoras, tipo “o caldeirão já está ao lume, sinto o vosso cheiro crianças, venham”, com uivos à mistura, e eu a uivar sou um espectáculo. A ideia era no meio da escuridão emparelhar o telemóvel com a coluna, e enviar mensagens ameaçadoras conforme os cenários criados. E funcionou às mil maravilhas.

A Mariana apanhou um cagaço de todo o tamanho, mas o Lima depois de ter ouvido admirado os primeiros sons, afirmou que eu tinha instalado uma aplicação no telemóvel, dirigiu-se ao local de onde vinha o som e desligou a coluna.

A sério, fiquei lixado!!! Já não se fabricam putos como antigamente! Para a próxima, peço emprestado um caixão a um amigo que tem uma funerária, e coloco lá dentro a coluna e a porcaria do tesouro e quero ver a coragem deles.