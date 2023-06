Cabo Verde vence Burkina Faso e apura-se para a CAN

A seleção cabo-verdiana de futebol qualificou-se pela quarta vez para a Taça das Nações Africanas (CAN’2024), repetindo 2013, 2015 e 2021, ao receber e vencer o Burkina Faso por 3–1, em jogo da quinta jornada.

Em jogo do Grupo B, disputado no Estádio Nacional, na cidade da Praia, os comandados do técnico Pedro Brito ‘Bubista’ adiantaram-se no marcador aos sete minutos, por intermédio de Bebé, avançado que joga no Saragoça, de Espanha.

Mas, nos minutos de compensação da primeira parte, o Burkina Faso, que já estava apurado para a CAN, empatou o jogo, por intermédio de Issoufou Dayo.

Na segunda parte, Cabo Verde sabia que só a vitória interessava para garantir o apuramento hoje – o Togo venceu Essuatíni por 2–0 – e conseguiu mais dois golos, o primeiro aos 67 minutos, por João Paulo Fernandes.

Já nos descontos, aos 90+4 minutos, Clé sentenciou a partida, para gáudio dos milhares de cabo-verdianos presentes nas bancadas do Estádio Nacional e espalhados por todo o mundo.

Esta é a quarta CAN em que Cabo Verde participa, depois da estreia em 2013, na África do Sul, seguindo-se depois presenças em 2015, na Guiné Equatorial, e 2021, nos Camarões.

Com esta vitória, os comandados do selecionar Pedro Brito ‘Bubista’ garantem o segundo lugar do grupo de qualificação, com 10 pontos, os mesmos do Burkina Faso.

Em terceiro lugar, está o Togo, com cinco pontos, enquanto Essuatíni tem dois pontos.

Para a fase final da CAN’2024, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião Grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.