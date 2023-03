Cabo Verde: missão promove oportunidades de negócios em Portugal

Perto de meia centena de participantes estiveram presentes nas instalações do Hotel VIP Praia, em Cabo Verde, para acompanhar um circuito de palestras sobre oportunidades de investimento em Portugal. Esta iniciativa foi fruto de uma Missão Empresarial organizada pela Sociedade de Advogados Pinto Machado, com sede no Brasil e em Portugal.

O encontro, que contou com a presença de autoridades locais, como o vice-presidente da Câmara Municipal da Praia, Fernando Pinto, a presidente da Assembleia Municipal da Praia, Clara Marques, e representante da Embaixada do Brasil em Cabo Verde, além de empresários, ficou marcado por vários painéis liderados por empresários e investidores, como José Miguel Gil, sócio da “ASK- Advisory Services Kapital”; Avelino Pires Fernandes e Francisco Palla Neves, ambos da empresa “GLC Capital Group, Lda”; Jeroen Van de Waal, da empresa “Reef Company”- “Economia Azul – Ocean Tech, Ocean, Education, Ocean Carbon & Venturing”; e João Couchinho, que atua no ramo do tratamento de águas e dessanalização, manutenção e tratamento químico.

Foram discutidos assuntos, como a abertura de empresas em Portugal e benefícios fiscais para investimento estrangeiro, oportunidades de investimento, construção e promoção imobiliária em Portugal, mercado imobiliário, instalação de recifes artificiais e o seu impacto ambiental, dentre outros temas.

“O evento foi muito positivo, pois possibilitou um contacto direto e privilegiado com várias entidades públicas e privadas locais e boas sinergias de negócio entre oradores e participantes. Tivemos a oportunidade de apresentar novos cenários de investimento entre Portugal, Cabo Verde e o Brasil”, disseram Ana Sofia Pires e Adriano Machado, sócios desse escritório.

Segundo apurámos, a Sociedade de Advogados Pinto Machado realizou, em outubro do ano passado, uma missão empresarial com empresários brasileiros em Lisboa, e, no próximo mês de abril, fará o caminho inverso, levando os responsáveis pelo município português de Oeiras ao Brasil para apresentarem as potencialidades dessa região.

Ígor Lopes