Cabo Verde: italiano e francês apanhados com 227 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou a apreensão, na ilha de São Vicente, de 227 quilogramas de cocaína numa embarcação proveniente do Brasil, tendo detido um cidadão francês e outro italiano.

Em comunicado, a PJ refere que a operação iniciou-se na quinta-feira, 20 de outubro, através de elementos do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado de Busca e Apreensão emitido pelo Tribunal da Comarca de São Vicente, levando à detenção de um italiano de 63 anos e um francês de 26 anos.

“A detenção ocorreu no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa. A busca à referida embarcação, teve o seu início na quinta-feira, 20 de outubro na Marina do Mindelo e teve o seu término, hoje, 21 de outubro no Porto Grande de São Vicente, tendo sido apreendido a quantia de 227 quilos de Cocaína, após pesagem efetuada pela PJ”, lê-se no comunicado.

A embarcação é “proveniente do Brasil e a droga destinava-se à Europa, mais concretamente a Espanha”. Durante a busca, a PJ contou com a participação da Polícia Marítima e da Guarda Costeira.

“De realçar que ainda que a PJ teve a cooperação de uma entidade parceira estrangeira na identificação da referida embarcação”, acrescenta o comunicado.