Cabo Verde é um destino turístico cada vez mais português

Portugal liderou como mercado emissor de turistas para Cabo Verde em 2021, com 19,1% do total, ultrapassando, por exemplo, Alemanha e Reino Unido, segundo dados revelados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

De acordo com o Inquérito aos Gastos e Satisfação dos Turistas (IGST), em 2021, “ao contrário do que vinha acontecendo ao longo dos anos anteriores”, Portugal foi o país que enviou mais turistas para Cabo Verde, com 43.767 (19%).

Mesmo assim, houve uma diminuição de 39,6% em relação a 2019, ano pré-pandemia de covid-19, em que o país registou um recorde de turistas ((804.061).

Em segundo lugar como mercado emissor aparece a Alemanha (14,6%) e em terceiro o Reino Unido (12,8%), numa tabela em que o país com menor peso percentual na emissão de turistas para Cabo Verde foi o Brasil, representando apenas 0,1% do total.

Em termos homólogos, todos os países apresentaram variações negativas, destacando-se o Brasil (-96,4), a Itália (-95,9%), o Reino Unido (-89,6%) e a França (-84,5%).

Em 2021, o arquipélago recebeu 229.263 turistas, traduzindo-se numa diminuição de 71,5% em relação a 2019, prosseguiu o INE, concluindo que do total 37,6% visitaram o país na época baixa e 62,4% na alta.

No ano passado, a maioria dos turistas desembarcou o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, seguido do Aeroporto Internacional Aristides Pereira (AIAP), na Boa Vista.

Quanto à idade média dos turistas que procuraram Cabo Verde em 2021, foi de 43 anos, sendo que para o sexo masculino é maior do que a média (45) enquanto para o sexo oposto é menor (42 anos).

De acordo com o INE, tal como nos anos anteriores, a maioria dos turistas eram trabalhadores (74,8%), seguindo-se-lhes os reformados (10,2%), mas também houve estudantes (2,9%) e apenas 2,5% não exerciam uma atividade económica.

Em 2021, os turistas que visitaram Cabo Verde, na sua maioria, não eram cidadãos cabo-verdianos, nem tinham a ascendência destes (85,8%). Contudo, turistas que o eram e que tinham ascendência cabo-verdiana representavam cerca de 6,3% e apenas 0,8% eram cidadãos cabo-verdianos.

Relativamente ao motivo da viagem, à semelhança dos anos anteriores, a maior parte dos turistas tinha como principal motivo de viagem o gozo das férias (90,4%), enquanto os motivos profissionais aparecem em segundo lugar, com 1,8%.

Do total de turistas que visitaram Cabo Verde em 2021, o INE concluiu que 86,1% viajaram em pacote turístico, e destes 74,4% viajaram no sistema tudo incluído.

“Se se comparar estes dados com os de 2019, nota-se que os turistas que viajaram em pacote turístico registaram uma diminuição de cerca de 2,0 pontos percentuais”, prosseguiu aquele instituto cabo-verdiano, sublinhando um “decréscimo considerável” do formato todo incluído.

As agências de viagens e operadores turísticos (56,8 %) lideram a lista de meios que os turistas recolhem informações sobre Cabo Verde, seguido de amigos (23,2%) e das redes sociais com 16,8%, nos três primeiros lugares.

De um modo geral, o INE concluiu que em 2021 os turistas mostraram-se satisfeitos com os serviços prestados em Cabo Verde e a maioria (91%) recomendou o arquipélago como destino turístico, tendo 88% manifestado intenção de regressar ao país.

O Inquérito aos Gastos e Satisfação dos Turistas (IGST) é uma operação estatística por amostragem, realizado nos aeroportos internacionais de Cabo Verde no momento em que os passageiros aguardam voos de regresso, tanto para os não residentes como para os residentes.