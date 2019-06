Cabo Verde acolheu Encontro de Escritores de Língua Portuguesa

A capital de Cabo Verde acolheu sexta e sábado a IX edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa que este ano tem como tema principal a literatura infantojuvenil e que vai homenagear Germano de Sousa.

Organizado pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e pela Câmara Municipal da Praia, este evento pretendeu contribuir para o diálogo e a aproximação entre os escritores de língua portuguesa, dos diferentes continentes.

A sessão de abertura contou com a presença do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia da Silva.

Realizou-se um encontro entre Arménio Vieira e Germano Almeida, escritores cabo-verdianos vencedores do Prémio Camões, em 2009 e 2018, respetivamente, e alunos do 11.º ano de escolaridade das escolas do município da Praia, que se realizará na Biblioteca Nacional de Cabo Verde.

Estiveram presentes, entre outros, os escritores A. Pedro Correia e Cremilda Lima (Angola), Andréa Zamorano (Brasil), Ana Cordeiro, Augusta Teixeira (Mana Guta), Daniel Medina, Germano Almeida, Hermínia Curado Ferreira, João Lopes Filho, Natacha Magalhães e Odair Varela (Cabo Verde), Aela Figueroa Panisse (Galiza), Kátia Casimiro (Guiné-Bissau), Conceição Queiroz (Moçambique), André Letria, Avelina Ferraz, Daniel Completo, José Fanha e Sílvia Alves (Portugal) e Olinda Beja (São Tome e Príncipe).

As anteriores edições do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa decorreram na cidade de Natal (Brasil), em Luanda (Angola) e na cidade da Praia (Cabo Verde).

Neste encontro já participaram mais de 100 escritores, entre os quais autores consagrados pelos principais prémios literários das literaturas escritas em Língua Portuguesa, incluindo seis Prémios Camões: Arménio Vieira, Eduardo Lourenço, João Ubaldo Ribeiro, Pepetela, Mia Couto e Germano Almeida.