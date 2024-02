Cabeça de lista do Bloco de Esquerda pela Europa em Paris

Este sábado, 10 de fevereiro, pelas 11h, decorre em Paris uma conversa organizada pela lista do Bloco de Esquerda candidata pelo círculo da emigração na Europa.

A conversa será sobre o tema “A emigração portuguesa na Europa”. Quais as suas motivações? Porque são as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro ignoradas pelos sucessivos governos? Que propostas tem o Bloco para melhorar a vida das portuguesas e portugueses na Europa?

“Queremos ouvir e conversar com os emigrantes portugueses na Europa, conhecer as suas experiências de vida e perceber como podemos defender os seus direitos”, disse a candidata do Bloco ao BOM DIA.

Rita Nóbrega, cabeça de lista do BE pela Europa, apresenta esta palestra, que está aberta a qualquer cidadão português ou lusodescendente.

A primeira candidata do Bloco de Esquerda à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Europa tem 32 anos, é desenvolvedora de software, natural da Amadora e residente em Bruxelas. Rita Nóbrega Gomes faz parte do núcleo da Europa e da mesa nacional do Bloco de Esquerda.

A conversa terá lugar no bar Le Royal Est, que fica no número 129 da Rue du Faubourg Saint-Martin, em Paris.