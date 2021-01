No meu peito vai a dor

No coração o calor,

Na alma entendo amor

E da mão transmito a cor!

No meu peito dorido

De coração sem amor

E nesta alma o colorido

Desta mente a dor.

Neste meu corpo com dor

Espada que rasga o esplendor

É viver vida sem dor

Coração em desamor.

Nas veias corre-me o sangue,

Um sangue que nem meu era

Para que ele não se esbange

Vou domá-lo nesta terra.

E nesta terra, ao derredor

Donde transmito a cor

Sai-me do coração calor

Que me repercute a dor.

Do calor, do coração

Difunde-se muita dor,

Aqui dentro e com amor

Transponho-o com a mão.

Minha mão é uma cana

Bem comprida, das de pesca,

Bem eu sei que sou sacana

Mas minha mão é que pesca.

09/10/1986

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).