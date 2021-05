Buffon e Casillas: melhores guarda-redes do planeta durante primeira década do século XXI

A primeira década do século XXI consagrou grandes figuras do futebol profissional encarregadas de proteger o arco do ataque da equipa rival. Os guarda-redes desempenham uma função crucial e determinante em um jogo, a presença destes jogadores fortalece a equipe na área, pois têm a faculdade de impedir a entrada da bola na baliza.

Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Peter Cech, Manuel Neuer e Thibaut Courtois são os cinco guarda-redes com um desempenho notável no século XXI.

Em seguida, comentamos sobre os 2 melhores goleiros da primeira década do século, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

Gianluigi Buffon

O guarda-rede italiano Gianluigi Buffon milita ativamente aos 43 anos na Juventus F.C da Série A italiana. O jogador da Juventus continua em vigor e pretende permanecer nas fileiras da seleção até 2023, até o momento soma 26 anos de carreira profissional no futebol mundial o que o torna um guardião histórico da Itália.

Na sua coleção de títulos se destacam vários palmarés como: 1 Copa do Mundo de futebol na Itália 2006, 11 títulos na Série A, uma Liga 1, 2 Europa Liga, 1 Supercopa da França, 1 Cálcio Série B, 3 Copa da Itália, 7 Supercopa da Itália. Na seleção da Itália tem o recorde de mais jogos disputados em eventos esportivos oficiais.

Iker Casillas

Iker Casillas é considerado atualmente um dos melhores guarda-redes da história do futebol mundial. O ex-gurdião espanhol retirou-se da cena futebolística em 2020, mas deixou um extraordinário legado que o imortaliza como um dos guarda-redes mais prodigiosos do desporto-rei.

Dedicou sua carreira profissional desde muito jovem a poderosos conjuntos como o Real Madrid, o Porto e a seleção da Espanha obtendo grande variedade de títulos tanto coletivos como individuais, além de recordes significativos que lhe forneceram um amplo reconhecimento no mundo do desporto.

As conquistas do goleiro espanhol superam grandes lendas do futebol como Manuel Neuer, Thomas Nkono, Gianluigi Buffon, Edwin Van Der Sar e muitos outros. Provou ser um guarda-redes indiscutivelmente insuperável e com grande mérito sob as três varas da baliza do conjunto madrileno, equipe com a qual jogou 725 partidas em 16 temporadas.

Com o clube branco ganhou 19 títulos: 3 Copas da Europa, 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 5 Ligas, 2 Copas do Rei e 4 Supercopas da Espanha.

Antes de seu retiro permaneceu quatro anos no Clube do Porto, e no ano passado não pôde jogar por ter um enfarte. Dentro do conjunto português conseguiu disputar 156 jogos, ganhar 2 Ligas, 1 Copa e 1 Supercopa.

Sua atuação na seleção espanhola ficou enquadrada em um ciclo de grandes vitórias ao ganhar 1 Mundial, 2 Euro e 1 Mundial sub-20. Após sua despedida do campo deixou um rastro de glórias que somam 23 títulos de clubes e 4 com a seleção.

Nas seguintes posições estão os lendários Petr Cech, Edwuin Van Der Sar e Oliver Kahn, Dida, Victor Valdés, Julio Cesar, Jens Lehman e Roberto Abbondanzieri.