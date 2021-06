Budda Power Blues & Maria João já têm um novo álbum

Depois do sucesso que foi o disco de estreia do Budda Power Blues & Maria João, The Blues Experience, surge o novo álbum The Blues Experience II, já disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo Budda Guedes, “todos os temas foram compostos antes das gravações. Fiz um retiro de cinco dias na Covilhã para compor os temas e letras, depois apresentei-os à banda e juntos refinamos os arranjos”.

Quanto à gravação do disco, Budda Guedes explica que o mesmo “foi inteiramente gravado em Braga nos estúdios da Mobydick Records, nos meses de janeiro e março de 2020, mesmo antes da pandemia. Ficaram apenas as minhas vozes por gravar, o que acabou por ser feito em casa, em pleno confinamento. O Nico Guedes e o Carl Minnemann ainda gravaram algumas partes nas suas respectivas casas, devido ao confinamento”.