Bruxelas volta a comemorar 10 de Junho mas de forma limitada

Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia, os embaixadores portugueses em Bruxelas vão celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Este dia será comemorado no dia 13 de junho de 2022, nas instalações da Representação Permanente de Portugal junto da UE, entre as 18h30 e as 20h00 a convite de Pedro Lourtie, que representa Portugal junto da UE, Rui Tereno, do Embaixador de Portugal na Bélgica, do Embaixador de Portugal junto da OTAN, Rui Costa Pereira, da Representante Adjunta de Portugal junto da UE, Manuela Teixeira Pinto, do Embaixador José Costa Pereira que representa Portugal no Comité Político e de Segurança e do General Eugénio Henriques que é representante militar permanente junto do Comité Militar da OTAN e da União Europeia.

Devido à situação sanitária o número de convidados é limitado e os convites que foram endereçados são uninominais e intransmissíveis.